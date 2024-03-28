انتقال هالاند إلى برشلونة.. صور والد اللاعب فى النادى الكتالونى تُثير الجدل

يحوم الغموض حول مصير النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم توهج هالاند بشكل لافت للنظر مع مانشستر سيتي طوال الفترة الماضية، وتسجيله العديد من الأهداف في وقت قصير، ولكن ارتبط اسمه باحتمالية الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات هالاند، وذلك منذ صيف 2022، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة؛ بسبب التكلفة المالية الكبيرة، وينضم اللاعب إلى مانشستر سيتي.

ولكن عاد الحديث مجددًا بشأن احتمالية انضمام هالاند إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يُعاني منه النادي الكتالوني.

انضمام إرلينج هالاند إلى برشلونة

بهذا الصدد، فجر برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير إرلينج هالاند، والكشف عن موعد انضمامه إلى صفوف برشلونة.

وأفاد البرنامج الإسباني، بأن عدسات الكاميرات رصدت والد إرلينج هالاند متواجدًا في برشلونة، أمس الأربعاء، ليزداد الجدل بشأن مصير اللاعب.

ونشر البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تحت عنوان "الكشف عن القنبلة.. هالاند سيلعب بقميص برشلونة خلال عام ونصف".

وقال جوتا خوردي، محلل برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، إن هالاند سوف يلعب بقميص نادي برشلونة خلال عام ونصف العام فقط.

في المقابل، أشار بعض المُقربين من هالاند، إلى أنه لن يُغادر صفوف مانشستر سيتي، وفي حال قرر الرحيل سيكون من أجل اللعب في فريق ريال مدريد الإسباني وليس برشلونة.

يأتي ذلك رغم تصريحات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، التي ألمح خلالها أن التعاقد مع صفقات مثل إيرلينج هالاند بمثابة "تشويه" لمشروع برشلونة؛ نظرًا لكونها غير مُفيدة لقوام الفريق. لمطالعة التصريحات كاملة من هنا.