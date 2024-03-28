الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالبت  رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة يوم الأحد القادم الموافق ٣١ مارس.

وقالت "عبدالعال"، في بيان، اليوم الخميس، إن مصلحة الضرائب تسعى دومًا للتيسير علي الممولين وذلك من خلال توفير كافة وسائل التوعية والدعم الفنى وتقديم الخدمات الضريبية بكافة المأموريات والمراكز والمنافذ الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية للممولين الرد على إستفساراتهم حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا، وتذليل كافة العقبات أمامهم وإرشادهم إلى الإجراءات اللازمة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

وأشارت إلى أن هناك لجانًا مشتركة مع مختلف النقابات المهنية لتقديم الدعم الفني للممولين، خاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية، حيث تتواجد اللجان بمقرات هذه النقابات بمعدل يومين أسبوعيًا مثل نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغيرها.


ولفتت إلى أن التأخر في تقديم الإقرار عن المواعيد المحددة يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، ففي حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز ال ٦٠ يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ ٦٠ يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه، وتصل في حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه.

جدير بالذكر أن المصلحة تنظم العديد من ندوات التوعية الضريبية اسبوعيًا أون لاين عن كيفية إدخال إقرارات المهن الحرة وغيرها من الموضوعات الضريبية، ويتم الإعلان عن مواعيد عقد هذه الندوات والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك"، وكذلك تقدم المصلحة برنامج "مسئول على الهوا" يوم الأربعاء من كل أسبوع على الصفحة الرسمية.

 

رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المنشآت الفردية منشأة فردية الممولين قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

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