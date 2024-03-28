الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان وصلاة الفجر 18 رمضان الخميس 28 مارس 2024

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يختلف موعد أذان وصلاة الفجر من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، كما يختلف بشكل يومي مع تغير طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر 18 رمضان الخميس 28 مارس 2024.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة:  4:22 ص

موعد صلاة المغرب في رمضان 2024.. وأدعية استقبال الشهر الكريم

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مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الاسكندرية: 4:26 ص

 

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: 4:23 ص

 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة اسوان: ٤:٢٢ ص

 

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
بورسعيـد2024-03-2717 رمضان 14454:17 ص5:45 ص11:56 ص3:27 م6:7 م7:26 م
                 

 

مواعيد الصلاة في الغردقة

 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الغردقـة2024-03-2717 رمضان 14454:16 ص5:40 ص11:50 ص3:19 م6:0 م7:15 م
                 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
شرم الشيخ2024-03-2717 رمضان 14454:13 ص5:38 ص11:48 ص3:17 م5:58 م7:14 م

 

 

 

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صلاة الفجر مواعيد الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

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