يختلف موعد أذان وصلاة الفجر من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، كما يختلف بشكل يومي مع تغير طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر 18 رمضان الخميس 28 مارس 2024.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:22 ص

مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الاسكندرية: 4:26 ص

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: 4:23 ص

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة اسوان: ٤:٢٢ ص

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء بورسعيـد 2024-03-27 17 رمضان 1445 4:17 ص 5:45 ص 11:56 ص 3:27 م 6:7 م 7:26 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الغردقـة 2024-03-27 17 رمضان 1445 4:16 ص 5:40 ص 11:50 ص 3:19 م 6:0 م 7:15 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ