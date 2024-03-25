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هل يجوز مسك المصحف دون وضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

المصحف
المصحف

تعد مسألة مسك المصحف بدون وضوء مسألة اجتهادية، والراجح هو عدم مسك المصحف بدون وضوء، إلا في حالات الضرورة.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء دار الإفتاء المصرية؟

وأجابت دار الإفتاء على سؤال هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء؟ قائلة: "يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنُبٍ، فَأَمَّا الْجنب فَلَا وَلَا آيَة"".

أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه، ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا.

ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) أنه لا يجوز مسك المصحف بدون وضوء، مستندين إلى أحاديث نبوية صحيحة، منها حديث عمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر".

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هل يجوز مسك المصحف بدون وضوء؟

بعض الفقهاء، مثل ابن حزم الظاهري، يجيزون مسك المصحف بدون وضوء، مستندين إلى أحاديث أخرى تفيد جواز ذلك.
الراجح هو عدم مسك المصحف بدون وضوء، إلا في حالات الضرورة، مثل:
الصغار الذين لم يبلغوا الحلم.
المرضى الذين لا يستطيعون الوضوء.
المسافرون الذين لا يجدون ماء للوضوء.

تفصيل المسألة:

الأدلة على عدم جواز مسك المصحف بدون وضوء:
القرآن الكريم: قال الله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79].


الأحاديث النبوية:
حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر".
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
الأدلة على جواز مسك المصحف بدون وضوء:
القرآن الكريم: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].


الأحاديث النبوية:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو على غير وضوء".
حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو جنب".

 

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