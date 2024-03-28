الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفل على يد أمه وعمه بالمنوفية

جثة طفل
جثة طفل

في واقعه مأساوية حدثت في محافظة المنوفية، تمكنت وحدة مباحث مركز السادات من القبض على أم وعم طفل تربطهما علاقة غير شرعية وتورطا في مقتل نجلها بعد وصلة تعذيب.

تفاصيل مقتل طفل على يد عمة ووالدته بالمنوفية 

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز السادات العميد نضال مغربي بورود بلاغ من مستشفى السادات المركزي بوصول طفل عمره 3 سنوات، أدعت والدته أنه سقط من الدور الثاني وبالكشف على الطفل تبين أنه توفي بعد وصلة تعذيب تعرض لها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

علاقة غير شرعية بين الأم والعم كشفها الحادث 

وعلى الفور تم القبض على الأم وعم الطفل وبعد استجوابها وسؤلها وعمل التحريات اللازمة،  تبين أن الأم وعم  الطفل على علاقه غير شرعية بعد حبس الزوج على ذمة إحدى القضايا، وبوجود العم في المنزل قام بضرب الطفل بمساعدة الأم حتى وصل إلى حالة إعياء شديدة توفي عقب وصوله للمستشفى وفشلت كل محاولات الأطقم الطبيه لانقاذه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وعرض الطفل على الطبيب الشرعي لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظة المنوفية مصرع طفل ٣ سنوات مصرع طفل بعد وصلة تعذيب مصرع طفل على يد والدته وعمه مدينة السادات

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