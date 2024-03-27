الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بدون سابق انذار الحلقة 2.. مروان ينصدم بعدم تطابق الأنسجة مع ابنه

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

 

صُدم مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين  في مسلسل بدون سابق انذار بنتيجة العينة التي أجرها لابنه معرفة مدى تطابق الأنسجة بينه وبين ابنه عمر، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، حيث أظهرت نتيجة التحاليل عدم وجود تطابق بين عينة الأب والابن وهو ما يعني أن عمر ليس ابن مروان.

مسلسل بدون سابق انذار تفاصيل أحداث الحلقة 2

تشهد الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، خاصة بعد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل بإصابة عمر ابن مروان، والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين بلوكيميا في الدم، والتي كانت تطلب عمل بذل نخاع وتبرع من أخواته أو أبناء أعمامه وهو ما جعله يلجأ لزين ابن شقيقه حسن، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح ليكتشف بعد إجراء التحاليل أنها غير متطابقة وأنهم ليسوا أبناء عم.

txt

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2.. مروان يحصل على خصلة شعر ابنه

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 3 

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الاول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

يبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

 

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

 

txt

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 2.. فلاش باك لـ2016 وصدمة ليلي بعد حملها

txt

مسلسل "بدون سابق إنذار" الحلقة 2.. هل ينجح آسر ياسين فى إنقاذ ابنه؟

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثانية من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة الثانية بدون سابق إنذار الحلقة 2 الحلقة 2 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثانية من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

مسلسل المعلم الحلقة 17.. المعلم قلاش يموت قبل أن يعترف لـ مصطفى شعبان

حقيقة بيع أحمد عبدالعزيز عفش منزله بسبب ظروف مادية (فيديو)

مليحة.. "الدستور" ترصد كيف استطاع المسلسل المصرى شرح أبعاد القضية الفلسطينية للأجيال الجديدة

السيطرة على حريق نشب داخل إحدى شركات الغاز بالقاهرة الجديدة

إصابة شخصين جراء حريق هائل داخل شركة بالقطامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع