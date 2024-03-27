الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر وربيعة يحضران المؤتمر الصحفى لمباراة سيمبا صباح الخميس

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ورامي ربيعة كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

يُقام المؤتمر الصحفي في تمام الحادية عشرة صباح غدٍ الخميس (بتوقيت القاهرة) في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا ظهر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم بمقر إقامة بعثة الفريق في تنزانيا.

وتوجه الفريق لخوض مرانه الأول في تنزانيا عقب انتهاء المحاضرة مباشرة، والتي شهدت التأكيد على العديد من الأمور الفنية، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة، باستاد بنجامين مكابا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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