رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمثيل وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي لمنتخب الفدائي.

وجاءت موافقة FIFA بناءً على طلب الاتحاد الفلسطيني بتحويل جنسية اللاعب الرياضية من الدنمارك إلى فلسطين.

سبق أن مثّل وسام أبوعلي منتخبات الأعمار السنية للدنمارك ولم يمثل الفريق الأول لأي منتخب حتى الآن، وانضم وسام مؤخرًا لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادمًا من سيريوس السويدي.

وشارك أبوعلي في 3 مباريات منذ الانضمام للأهلي وتمكن من تسجيل هدفين.

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