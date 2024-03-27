الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تصل تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قبل قليل، إلى مطار دارالسلام في تنزانيا بعد رحلة استغرقت حوالي 6 ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه سيمبا التنزاني، في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بنجامين ماكابا) بدارالسلام، ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة، فجر اليوم الأربعاء، في طريقها إلى دارالسلام، لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وانضم لبعثة الفريق- التي ترأسها حسام غالي- مجموعة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني، في مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا الوديتين.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى دارالسلام، 21 لاعبًا، هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي "أفشة" وأنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

وغاب عن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا، كل من: محمد الشناوي والفلسطيني وسام أبوعلي وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج وإمام عاشور للإصابة، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الإفريقي.

الاهلى تنزانيا سيمبا التنزاني دورى ابطال افريقيا سيمبا حسام غالى

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