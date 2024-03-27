كولر يحدد تشكيل الأهلى الإجبارى أمام سيمبا فى دورى الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير، اليوم، على ملعب بنجامين ماكابا، الذى يستضيف مباراته أمام سيمبا التنزانى، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى.

ويحدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى ملامح تشكيل الفريق، على ضوء مران اليوم، فى ظل النقص العددى الذى ضرب صفوفه بعد إصابة اللاعب إمام عاشور، ومن قبله كل من: محمد الشناوى وأليو ديانج ووسام أبوعلى وياسر إبراهيم.

ويدرس المدير الفنى للأهلى الاستعانة بالثلاثى أنطونى موديست ورضا سليم ومحمد مجدى "أفشة" لتعويض الغيابات، مع احتمال عدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين، مثل حسين الشحات ومحمود كهربا.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين الدوليين عقب خوض أول مران فى تنزانيا، من أجل غلق صفحة المنتخب الوطنى بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا فى نهائى كأس العاصمة، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وطلب من اللاعبين نسيان المباراة والتركيز على مواجهة سيمبا، خاصة أن مباراته تأتى تحت ضغط جماهيرى، وتعد بمثابة عنق الزجاجة، قبل الصعود إلى الأدوار النهائية للبطولة الإفريقية.

وأكد أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، كما أنه لا بد من استعادة هيبة الفريق إفريقيًا، فى ظل تراجع نتائج الفرق المصرية والمنتخبات فى الآونة الأخيرة، ما جعل المنافس التنزانى يطمح لتحقيق الفوز على حامل اللقب الإفريقى.

كما عقد "كولر" جلسة مع الجهاز المعاون لوضع خطة مواجهة سيمبا، بعد حصوله على ملخص لآخر ٦ مباريات للفريق التنزانى، سواء فى دور المجموعات أو فى الدورى المحلى، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

ومن المقرر أن يعقد كولر مع كابتن الفريق مؤتمرًا صحفيًا قبل المران الأخير، فى حضور وسائل الإعلام المختلفة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، للرد على الاستفسارات الخاصة بالمباراة.

كما سيحضر كل من خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلى، وسمير عدلى، المدير الإدارى الاجتماع الفنى فى حضور مراقب المباراة، لتحديد الزى الرسمى للفريقين وموعد حضور اللاعبين لأرض الملعب.