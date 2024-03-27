الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وفد الهلال السودانى الشقيق يلبى دعوة الأهلى على الإفطار

وفد الهلال السوداني
وفد الهلال السوداني

لبى وفد نادي الهلال السوداني الشقيق، برئاسة هشام السوباط، رئيس مجلس الإدارة، ‏دعوة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على مأدبة إفطار بفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بعد أيام من قيام وفد نادي الهلال بتقديم واجب العزاء في وفاة الوزير العامري فاروق، نائب ‏رئيس النادي.

وقام الوفد بجولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال، وقاموا بالصلاة داخل مسجد النادي، والتي حظيت بإشادة كبيرة من جانب مسئولي نادي الهلال الذين عبروا عن اعتزازهم بزيارة الأهلي، وبمنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، فضلًا عن حفاوة الاستقبال التي تعكس العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين.

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الهلال السوداني الاهلى وفد الهلال السوداني الكابتن محمود الخطيب زيارة وفد الهلال السوداني

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