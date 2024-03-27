أمين الحركة الوطنية بالجيزة: الحوار الوطنى منبر مفتوح لمناقشة قضايا الوطن

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يساعد على اتخاذ الإجراءات التي تعزز حياة مستقرة للشعب المصرى، مع رؤية لمواجهة التحديات التى يشعر بها المواطن.

وأوضح أمين الحركة الوطنية بالجيزة، أن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل بجدية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق توصيات ومخرجات الحوار الوطني، كما يمثل استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية لتحقيق المستهدف في مختلف القطاعات.

وأضاف "مجدي"، أن الحوار الوطني هو منبر مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن اجتماعات الحكومة لبحث تنفيذ مخرجات الحوار تؤكد حرص الدولة المصرية بكل أجهزتها على المتابعة المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يتناسب مع التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة أن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة، والحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة.

وأوضح "مجدي" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص، منذ إطلاقه الحوار الوطني، على تهيئة الأجواء حتى يكون شاملا وحيويا ويحتوي جميع الآراء وكل وجهات النظر؛ حتى يصل لنتائج ملموسة ومدروسة لكل القضايا على جميع المستويات.

وأكد أهمية العمل على تحويل التوصيات للإجراءات التنفيذية في ظل توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، وهو ما يؤكد المصداقية والعزيمة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

وأشار "مجدي" إلى أن متابعة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل حافزا ودافعا قويا للقوى السياسية والأطراف المشاركة في طرح المزيد من الأفكار والرؤى للتفاعل مع التحديات الراهنة في ظل استمرار جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني ويمهد الطريق لمزيد من التوافق والاصطفاف في القضايا المختلفة، وتؤكد على جدية الدولة في تحقيق نتائج ترضي الشارع المصري وتعزز مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية لمعالجة اهتمامات وتطلعات المواطنين.