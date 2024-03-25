مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: الحكومة دعمتنا ونتوقع نقلة نوعية بتنفيذ التوصيات

قال المهندس إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن الحكومة أولت جلسات واجتماعات الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا، حيث شهدت الجلسات مشاركة رفيعة المستوى من المسئولين التنفيذيين، كما أبدوا الكثير من الاهتمام والتعاون والدراسة للمقترحات التي أثيرت خلال المناقشات.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع كل ما يصدر عن الحوار الوطني باهتمام بالغ، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أكد أنه سيأمر بشكل فوري بتنفيذ توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالزراعة فور وردها إليه.

كم ضخم من التوصيات في كل لجان المحور الاقتصادي

وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، في تصريحات لـ"الدستور" أن الأمانة الفنية للحوار الوطني لم تنته بعد من صياغة كل المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية في المحور الاقتصادي وتواصل الأمانة اجتماعاتها لصياغة كل المقترحات تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك كمًا ضخمًا من التوصيات في كل اللجان.

التوصيات ستحقق طفرة كبيرة في المجال الزراعي

وأوضح، الشرقاوي، أن توصيات لجنة الزراعة في المحور الاقتصادي تدور حول تحقيق مصلحة الفلاحين، والسعي لتحقيق طفرة في مجال الزراعة، وذلك من خلال تحديث المناهج الزراعية في المدارس، واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتطبيقاتها لتحديث عمل الإرشاد الزراعي، وتطوير العمل بالتعاونيات الزراعية، مؤكدًا أنه بتطبيق توصيات لجنته ستشهد الزراعة في مصر نقلة نوعية خاصة وأن المقترحات صدرت من مختصين وخبراء ذوي كفاءات كبيرة ومعنيين بالزراعة.

ونوه مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إلى أن جلسات لجان المحور الاقتصادي متوقفة منذ التاسع من مارس لحين انتهاء الأمانة العامة للحوار الوطني من صياغة المقترحات التى تقدمت بها لجان المحور الاقتصادي، فيما يمكن أن تعقد جلسات جديدة وفقًا لما يستجد من أحداث تستدعي مناقشتها.