النيابة الإدارية تكرم مدير وأعضاء المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات

كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات"؛ وجاء ذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ١٠٠%.

وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبدالله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة؛ لدعم سيادته المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. وحثَّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدءوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما تفضل سيادته بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للمستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة.

وفي كلمته وجه المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لكافة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وأكد أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

وعقب ذلك تفضل بتكريم المستشار الدكتور عبدالله قنديل- مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم المستشارين أعضاء المكتب:

المستشار/ محمد محمد حامد عبدالله – نائب رئيس الهيئة.

المستشار/ محمد خليل الشناوي – نائب رئيس الهيئة.

المستشار/ محمد عبدالهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة.

المستشار/ هشام أحمد عبدالرازق- نائب رئيس الهيئة.

المستشار/ عبد الحكيم محمد عبدالحكيم- نائب رئيس الهيئة.

المستشار/ أحمد محمد على الطباخ- نائب رئيس الهيئة.

المستشار الدكتور/ أحمد طه إبراهيم حسن الشعار - نائب رئيس الهيئة.

المستشارة/ إيناس محمد عبدالكريم علي - نائب رئيس الهيئة.

المستشار/ عثمان عفان عثمان إسماعيل – نائب رئيس الهيئة.

المستشار/ محمود أحمد إبراهيم أحمد – الوكيل العام الأول.

المستشار الدكتور/ خالد أبوالوفا محمد محمود – الوكيل العام الأول.

المستشارة/ كاريمان محمد ماهر أبوالعينين - الوكيل العام الأول.

المستشارة/ مريم عبدالرحمن محمود مصطفى– الوكيل العام الأول.

المستشار/ أحمد محمد عبدالحفيظ حسن - الوكيل العام الأول.

المستشار/ حسام فاروق محمد الدسوقي - الوكيل العام.

المستشارة/ أميرة أحمد عبدالتواب موسى - الوكيل العام.

المستشار/ وائل عزت توفيق عبدالعال – الوكيل العام.

المستشار/ محمد بخيت عبده بخيت – الوكيل العام.

المستشار/ عمر رياض طه عبدالمقصود – الوكيل العام.

المستشار/ أحمد عبدالسلام إبراهيم السيد - الوكيل العام.

المستشار/ طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام.

المستشار/ إسلام رمزي السيد محمد – الوكيل العام.

المستشارة/ رشا على حسن طلب - الوكيل العام.