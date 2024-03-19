النيابة الإدارية تستقبل وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس

استقبلت النيابة الإدارية اليوم، وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وبصحبتهم الدكتور عمر رمضان - مدرس القانون الجنائي ومدير المحكمة التدريبية بالكلية؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي - عميد كلية حقوق عين شمس.

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.