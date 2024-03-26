الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مفتى الجمهورية فى زيارة النيابة الإدارية: دوركم بالغ الأهمية فى مكافحة الفساد

جريدة الدستور

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، حيث تفضل فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بلقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري.

في بداية اللقاء، رحب المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بفضيلة الدكتورشوقي علام، مفتي الجمهورية، معربًا عن بالغ سعادته بتشريف فضيلته للنيابة الإدارية ولقاء أعضائها والعاملين بها، وأن فضيلة المفتي قامة وقيمة علمية كبيرة، أتاه الله من علمه وفضله لينفع به الناس جميعًا، ومن هنا كان حرص النيابة الإدارية على لقاء فضيلته والاستزادة بهذا العلم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.

txt

النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائى على انتخابات نقابة المحامين

txt

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقى شكاوى المواطنين

وفي كلمته، وجه مفتي الجمهورية خالص الشكر والتقدير للمستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، على دعوته الكريمة، معربًا عن بالغ معزته للهيئة الموقرة وما تقوم به من دور بالغ الأهمية لإقامة العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري.

كما هنّأَ فضيلته الحضور بشهر رمضان المعظم، متحدثًا عن فضل هذا الشهر العظيم، وفضل اغتنامه في العمل والعبادة. وعقب ذلك، تفضل الدكتورشوقي علام، بالإجابة عن استفسارات الحضور المتعلقة بالفتاوى والأمور الدينية.

وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بإهداء فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، درع النيابة الإدارية التذكارية.

432521731_392137830271831_2586816278026409955_n
432521731_392137830271831_2586816278026409955_n
434203492_930023022107359_645957673997777104_n
434203492_930023022107359_645957673997777104_n
434209472_1653441142131571_1818941086081379484_n
434209472_1653441142131571_1818941086081379484_n
434223722_1496951797912797_8322920069580107250_n
434223722_1496951797912797_8322920069580107250_n
434277232_1330917284248102_8950239780495672071_n
434277232_1330917284248102_8950239780495672071_n
مفتى الجمهورية النيابة الإدارية مكافحة الفساد المستشار حافظ عباس هيئة النيابة الإدارية الدكتور شوقي علام

الأكثر قراءة

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

ضايقها وقت الإفطار.. سيدة تطعن زوجها بسكين مطبخ فى الأقصر

بصمات متطابقة.. تقرير الطب الشرعى فى مقتل الخواجة حسنى الخناجرى

أمن الجيزة يضبط خادمة زوج المذيعة فى قضية عقر الكلب لمدير البنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن في مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية