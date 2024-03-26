مفتى الجمهورية فى زيارة النيابة الإدارية: دوركم بالغ الأهمية فى مكافحة الفساد

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء، حيث تفضل فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بلقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وموظفي الجهاز الإداري.

في بداية اللقاء، رحب المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بفضيلة الدكتورشوقي علام، مفتي الجمهورية، معربًا عن بالغ سعادته بتشريف فضيلته للنيابة الإدارية ولقاء أعضائها والعاملين بها، وأن فضيلة المفتي قامة وقيمة علمية كبيرة، أتاه الله من علمه وفضله لينفع به الناس جميعًا، ومن هنا كان حرص النيابة الإدارية على لقاء فضيلته والاستزادة بهذا العلم في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم.

وفي كلمته، وجه مفتي الجمهورية خالص الشكر والتقدير للمستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، على دعوته الكريمة، معربًا عن بالغ معزته للهيئة الموقرة وما تقوم به من دور بالغ الأهمية لإقامة العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري.

كما هنّأَ فضيلته الحضور بشهر رمضان المعظم، متحدثًا عن فضل هذا الشهر العظيم، وفضل اغتنامه في العمل والعبادة. وعقب ذلك، تفضل الدكتورشوقي علام، بالإجابة عن استفسارات الحضور المتعلقة بالفتاوى والأمور الدينية.

وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بإهداء فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، درع النيابة الإدارية التذكارية.

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