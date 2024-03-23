السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقى شكاوى المواطنين

تقديم الشكاوي للنيابة
تقديم الشكاوي للنيابة الادارية عبر تليجرام والرسائل

أطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر ١٤١١ باستخدام تقنية "Rapid Pro"، تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وفى إطار بروتكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

النيابة الإدارية تطلق آليتين جديدتين لتلقي شكاوى المواطنين

وتهدف الخدمة الجديدة لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة؛ لتلقى شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية لكونها تتيح للمواطن إرسال الرسائل القصيرة مجانًا من أي هاتف محمول - دون الحاجة للهواتف الذكية - فضلًا عن إضافة خاصية الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها على مدار اليوم.

وفي ذات السياق، تم إطلاق خدمة تقديم الشكاوى من خلال تطبيق "التليجرام - Telegram"" على الهواتف المحمولة عبر القناة التي تحمل اسم “شكاوى النيابة الإدارية"١٤١١"، تسمح هذه الخاصية بتحميل الملفات كبيرة الحجم ومقاطع الفيديو عالية الجودة، في حالة رغبة المواطن في إرفاق دليل مرئي لشكواه.

يأتي ذلك مواكبةً "لرؤية مصر ٢٠٣٠" الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كل الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية؛ بما يحقق الهدفين "الأول والرابع" من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

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