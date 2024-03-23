النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائى على انتخابات نقابة المحامين

جرت اليوم انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة (٦١٢) مستشارًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، و(١٠٧٢) موظفًا بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

وقامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار الدكتور/ محمد أبوضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيل (٣٧) لجنة عامة و(٤٨٨) لجنة فرعية، تستقبل السيدات والسادة المحامين أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ما يقارب (٣٢٢٠٠٠) محامي على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في هذه الانتخابات (٢٦٢) مرشحًا، وذلك على مقعد النقيب وعدد (٢٨) مقعدًا لمجلس إدارة النقابة مقسمة إلى "٢٥ مقعد محاكم استئناف – ٣ مقاعد إدارات قانونية".