رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك: شيكابالا ليس أسطورة النادي

كشف عمرو خفاجى رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق ليس أفضل لاعب فى تاريخ القلعة البيضاء.

‏‎وأوضح عمرو خفاجى فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" حمزة علاء حارس مرمى فريق الاهلى ومنتخب مصر الأولمبي سوف يصل إلى اعلى المستويات فى مركز حراسة المرمى ويعجبنى أداءه ".

‏‎وأضاف: "حزنت على رحيل إمام عاشور للنادى الاهلى ".

‏‎وتابع: "الاهلى دائما يتحدث عن القيم والمبادئ وعقب ذلك يبحث عن صغرات فى عقود اللاعبين لضمهم ".

‏‎واختتم: "جمهور الأهلى حتى الآن " لابس أسود" حزنا على رحيل رمضان صبحى واللاعب رحل منذ سنوات ".