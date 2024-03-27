الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مد أجل الحكم على قاتل شاب من ذوى الهمم بالحوامدية

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الحوامدية مد أجل الحكم على عامل في مصنع، متهم بقتل مواطن من ذوي الهمم، عمد مع سبق الإصرار بان بيت النيه وعقد العزم على ارتكاب جريمته – مستغلا كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة – بأن اعتدى عليه من خلال استخدام "كمبروسر هواء" في نفخه والتي أودت بحياته في الحال لجلسة 28 أبريل.

كانت نيابة جنوب الجيزة، باشرت التحقيقات في واقعة مقتل طفل معاق ذهنيا على يد عامل بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير واف عن أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

 وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية بالحوامدية، أن عاملا بمصنع اعتدى على الضحية ونفخه بواسطة كمبروسر هواء ليفارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف، وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأقر بجريمته.

 

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