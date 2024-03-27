الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية

احتفالية أمسية رمضانية
احتفالية "أمسية رمضانية" لأطفال مدينة المحروسة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الأمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة.
 

وفى هذا السياق، قام جهاز المحروسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة إدارة الطفل وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ورائدات المحروسة بتنظيم احتفالية "أمسية رمضانية" لأطفال مدينة المحروسة على ملاعب الشباب والرياضة بالمحروسة، كما نظم المجلس القومى للمرأة ندوة حول التمكين الاقتصادى للمرأة بالمدينة.
 

وفى الخيالة تم تنظيم قافلة طبية ضمت كافة التخصصات لتوقيع الكشف المجانى على أهالى المنطقة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقاهرة، كما نظم صندوق مكافحة الإدمان حملة توعية بأضرار المخدرات داخل مدينة "معًا".
واستمرارًا لدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تم توزيع 900 كرتونة مواد غذائية على أهالى روضة السيدة زينب، و700 وجبة إفطار على أهالى مدينة معًا، و200 وجبة على أهالى روضة السيدة ضمن حملة إفطار صائم.

 

وشهدتا مدينتا "معًا" و"أهالينا" اللتين أقامتهما الدولة كبديل للمناطق غير الآمنة اليوم توزيع أكثر من 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارتى التضامن والداخلية.  


وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن هذه المبادرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تركز مظلة الحماية الإجتماعية على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا. 


وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.


وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

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