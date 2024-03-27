تعاون بين "الزراعيين الأفارقة" و"العربي للأسمدة" للتوعية بأهمية الأسمدة

وقع الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والكيميائي سعد أبوالمعاطي، بروتوكول تعـاون بيـن الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، لمدة عامين ويجوز تمديدها تلقائيا لتفعيل العمل العربي الافريقي المشترك والتعاون البناء في الارتقاء بكفاءة العاملين والمهندسين الزراعيين والاحتياجات الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية بالدول العربية الأفريقية ودعم مشروعات التعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة بالأسمدة وتطوير الصناعة لخدمة المزارعين.

وقال الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في تصريحات صحفية على هامش التوقيع، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار رفع الوعي والإدراك لدى العاملين والمزارعين والمساهمة في تطوير صناعة المغذيات الزراعية الفوسفاتية والنيتروجينية والبوتاسية لتلبية احتياجات الرقعة الزراعية العربية والدولية، مشددا على أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار رفع كفاءة الموارد الأرضية بنطاق عمل الاتحادين لخدمة الامن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف خليفة أن بروتوكول التعاون يهدف إى رفع الوعي والإدراك لدي العاملين والمزارعين والمساهمة في تطوير صناعة المغذيات الزراعية الفوسفاتية والنيتروجينية والبوتاسية لتلبية احتياجات الرقعة الزراعية العربية والدولية، تعزيزا لمكانة التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي المشترك وهو ما يعكس أهمية وضرورة التكامل العربي الأفريقي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يتوافق مع مبادئ تنمية امن غذائي مستدام.

وشدد الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة على أن الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة يهدفان إلى التعاون والتكامل في مختلف بقاع الأراضي العربية والأفريقية بما يلبي آمال الشعوب العربية في التقدم والرقي، وذلك من خلال إدراك مكونات تلك الموارد وقياس حجم استثمارها وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الاستغلال الأمثل لها مع الحفاظ دوما على مبادئ وأسس التنمية المستدامة.

أشار خليفة إلى أن نطاق أعمال البروتوكول يعتمد على ترتيب اجتماعات مشتركة بالتنسيق بين الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعين الأفارقة، للوصول إلى هدف تطوير صناعة مغذيات النبات ورفع قدرات العاملين والمزارعين الأفارقة في ذلك.

وشدد أمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة على أنه سيتم عرض ومناقشة فرص الاستثمار في الموارد الطبيعية التي تدخل في صناعة الأسمدة وطرق وسبل التعاون فيها والتعاون بين أعضاء الاتحادين في كافة المجالات التي تعود بالنفع في خدمة الزراعة بالوطن العربي والافريقي، مشيرا إلى بحث إمكانية التعاون في تسيير قوافل زراعية تعمل على تقوية المعرفة لدى المزارعيين بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة.

ومن جهته، أكد الكيميائي سعد أبوالمعاطي، الأمين العام للأتحاد العربي للأسمدة، أهمية التنسيق بين الاتحاد العربي للأسمدة واتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في الدارسات والبحوث المتعلقة بتطوير الاستخدام الأمثل للمغذيات الزراعية، والتعاون والتنسيق المشترك على المستوى العربي والأفريقي لحل المشاكل الخاصة بصناعة المغذيات الزراعية وعمل لجنة دائمة لهذا التنسيق من خلال دعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحادين.

تابع أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، أنه سيتم عقد مؤتمرات وورش عمل وندوات وتنظيم أنشطة مشتركة بين الاتحادين في مجال التثقيف ورفع قدرات العاملين في المجالين والتنسيق المشترك بهدف المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام صناعة المغذيات الزراعية، وسوف يتم تنفيذها بالدول الأفريقية، منها قافلة زراعية في أحد الدول الأفريقية يجري تنفيذها قريبا للتوعية بأهمية الأسمدة في زيادة إنتاجية المحاصيل.