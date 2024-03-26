الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

"الزراعة": توزيع 95% من الأسمدة الشتوية.. ومد الصرف حتى 31 مارس الجاري

اسمدة
اسمدة

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أنه تم توزيع أكثر من 95% من أسمدة الموسم الشتوي على المزارعين، ومد عملية الصرف حتى 31 مارس الجارى ليكون آخر موعد لاستلام الأسمدة، وأن شركات الأسمدة لجميع قطاعات التوزيع ملتزمة بتسليم الحصص القررة لوزارة الزراعة وجاري عمل الترتيبات اللازمة لاستقبال الموسم الصيفي.
 

وقال “الشناوي” في تصريحات للدستور إنه سيتم تحويل التجاوزات في عمليات توزيع الاسمدة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجاري العمل بالكرت الذكي في توزيع حصص الأسمدة بالمحافظات واستكمال باقي الحصص للمزارعين الذين لم يتم طبع الكارت الذكي لهم.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن حالة المحاصيل الشتوية من القمح والبنجر والفول جيدة وسيتم صرف أسمدة الموسم الصيفي مع بداية زراعة محصول القطن في الوجة القبلي والاستعداد لزراعة الذرة الصفراء والبيضاءومحصول الأرز  في المحافظات، مع الالتزام بالمساحات المقررة هذا العام وهي 1،1 مليون فدان من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري وعدم التجاوز في المساحات.

من جانبه، قال علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان إنه جاري استلام أسمدة الموسم الشتوي حتى نهاية مارس رغم عدم احتياج الزراعات للأسمدة بينما مازال سحبها مستمرا، حيث أن البعض منهم يببيعها لأصحاب المساحات الكبيرة ومن ليس لديهم حيازات زراعية وتستلم الجمعية العامة للائتمان 150 ألف طن أسمدة شهريا وتوزعها على 5 آلاف جمعية.

وأضاف أنه يتم شحن 100 شاحنة يوميا وتوزيعها على الجمعيات بالمحافظات، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الموسم الشتوي لتوزيع الاسمدة سيتم التخزين للموسم الصيفي، كما نستعد لتوزيع المبيدات لمحصول القطن ومبيدات الحشائش ولدينا كميات من المبيدات في المخازن منذ العام الماضي تكفي لاحتياجات الزراعات الصيفية.

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