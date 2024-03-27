الأربعاء 27 مارس 2024
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مصر

"معلومات المناخ": استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

الدكتور محمد على
الدكتور محمد على فهيم

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أول موجة حارة في فصل الربيع العام الحالى بدأت، وسيستمر الارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

وأضاف فهيم، في بيان له، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا درجة حرارة عظمى 32 درجة، كما تنشط الرياح على غرب البلاد "سيوة ومطروح والظهير الصحراوي الغربي" تكون مثيرة للرمال والأتربة.

 

وأوضح فهي أن الظاهرة المؤثرة غدًا خلال فترات النهار هي الأتربة العالقة التي تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فصل الربيع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

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