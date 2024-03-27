صادرات مصر من السلع الغذائية تتجاوز 4 مليارات دولار في 2023

سجلت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 4 مليارات و783 مليون دولار، ارتفاعا من 3 مليارات و887 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 895 مليون و678 ألف دولار.

وتشير الإحصائيات، إلى أن هناك العديد من الأمور التي ساهمت فى ارتفاع الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، وأهمها المكرونة المصنعة وبلغت قيمتها نحو 91 مليونًا و619 ألف دولار في عام 2023، بينما كانت نحو 48 مليونًا و796 ألف دولار في العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 42 مليون و823 ألف دولار، يليها صادرات الزيتون بدون نوى بقيمة بلغت 67 مليونًا و493 ألف دولار العام الماضى، مقابل 35 مليونًا و893 ألف دولار فى عام 2022، بزيادة بلغت 31 مليونًا و600 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات كلا من خضر آخلا وفواكة بقيمة بلغت 102 مليون و538 ألف دولار العام الماضى، مقابل 67 مليونًا و674 ألف دولار في العام السابق له 2022، بزيادة بلغت 34 مليون و864 ألف دولار، إلى جانب صادرات صلصات الطماطم بقيمة بلغت 68 مليونًا و747 ألف دولار عام 2023، مقابل 44 مليونًا و252 ألف دولار عام 2022، بزيادة بلغت 24 مليونًا و495 ألف دولار.