الثلاثاء 26 مارس 2024
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برعاية الرئيس السيسى.. مبادرة حياة كريمة تنير أسوان بقافلة طبية مجانية (فيديو)

طارق صبح
طارق صبح

أعلنت مديرية الصحة بأسوان عن إطلاق قافلة طبية مجانية اليوم الثلاثاء، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتوفير الخدمات الصحية لسكان منطقة المحمودية بمدينة أسوان.

وأفاد طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، في تصريحات له خلال برنامج نشرة التاسعة، على القناة الأولى المصرية،  بأن القافلة تضمنت فحوصات وعلاجات في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء التحاليل اللازمة وتنظيم ندوات تثقيفية للأهالي، مع تقديم الأدوية الضرورية بالمجان لكل المرضى.

وأكد "صبح" على أهمية هذه القوافل في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمحرومة من الخدمات الصحية الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على صحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية مجانية أسوان حياة كريمه السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة المحمودية طارق صبح نشرة التاسعة القناة الأولى

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