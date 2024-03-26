الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

مجلس الأمن
مجلس الأمن

صوت مجلس الأمن أمس الإثنين على قرار قدمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمة في مجلس الأمن) يطالب بوقف الحرب في غزة بشكل فوري طيلة شهر رمضان دون ربط ذلك مع تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر، فيما تم تمريرالقرار بفضل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وامتناعها عن استخدام حق الفيتو ضد القرار، وبأصوات 14 دولة.. فكيف تقرأ إسرائيل القرار؟

رد الفعل الإسرائيلي

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا على إثر صدور القرار جاء فيه أن “الولايات المتحدة انسحبت من موقفها الثابت في مجلس الأمن حيث ربطت قبل أيام قليلة بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين”.

وتابع بيان مكتب نتنياهو: "هذا الانسحاب يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح المختطفين، لأنه يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين".

فيما أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عقب التصويت في الأمم المتحدة أن "تصويتنا لا يمثل تغييرا في سياساتنا. لقد كنا واضحين بأننا نؤيد وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين". وأضاف “كيربي”: "لأن النسخة النهائية لم تتضمن إدانة حماس ولم تطالب بشكل واضح بعودة المختطفين، لم نتمكن من تأييدها".

في رده على موقف الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يرسل أي وفد إلى واشنطن للخوض في البدائل الممكنة لتفادي عملية كبيرة في رفح.

وقال مقربون من نتنياهو إن الأمريكيين يمكنهم تقديم خطط بديلة للدخول إلى رفح إلى وزير الدفاع غالانت الموجود هناك. ليست هناك حاجة لإرسال وفدنا المخصص.

كيف قرأت إسرائيل القرار؟

لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار دون شرط إطلاق سراح المختطفين، وهو ما يعتبر تراجعا واضحا عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب.

بالنسبة لإسرائيل، يعتبر هذا القرار تراجعا عن الموقف الأمريكي الثابت في مجلس الأمن منذ بداية الحرب علما أن بنيامين نتنياهو توعد بعدم السماح للوفد الإسرائيلي بالتوجه إلى واشنطن حال امتنعت الأخيرة عن فرض الفيتو على القرار المثير للجدل، كنوع من تصعيد التوتر بين الجانبين.

وفي ذات السياق، أمر رئيس الموساد دافيد (دادي) برنياع الثلاثاء، الفريق الأمني المفاوض بمغادرة قطر والعودة إلى إسرائيل، بعد أن ردت حماس برفض اقتراح التسوية الأمريكي.

 وقال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "وضع بوضوح الخطوط الحمراء التي من المستحيل تخطيها للمضي قدما في المفاوضات، لذلك تقرر عودة الفريق إلى إسرائيل".

ومن جانبه حاول نتنياهو الر بط بين قرار مجلس الأمن وتعثر المفاوضات، حيث علق قائلًا: "موقف حماس يثبت بوضوح أن حماس غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى صفقة، وهو شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن". 

فيما أكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن قرار الولايات المتحدة أحدث هزة في العلاقات بين إسرائيل التي تواجه حربا متعددة الجبهات عقب هجوم 7 أكتوبر، والولايات المتحدة التي تتعرض لضغوطات متزايدة من أجل مراجعة موقفها الداعم كليا لحليفتها في الشرق الأوسط.

وقال مسئول إسرائيلي كبير لموقع i24news: "بالنسبة لحماس، لن يكون للضغط الدبلوماسي عليها أي معنى. أما بالنسبة لإسرائيل، فيمكن له أن يكون محفوفا بالمخاطر، كما يعلم بايدن جيدا. إن جلوسه على الحياد يضع إسرائيل أمام المزيد من الضغوط لإنهاء الحرب بينما تواصل حماس السيطرة على أجزاء من غزة".

وفسر المسئول السياسي بأنه بمجرد أن أوضح البيت الأبيض أن القرار غير ملزم فقد هدأ الوضع إلى حد ما، مضيفًا: "القرار الذي صدر الليلة الماضية يشير بالتأكيد إلى تغيير كبير في الموقف الأمريكي". 

فيتو واشنطن إسرائيل مجلس الأمن الحرب

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

محمد هنو: الوقت الحالي يدعونا لاستثمار الفرص المتاحة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة

حريق في عقار شهير بمنطقة منيل الروضة بالجيزة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"