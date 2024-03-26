نجم الأهلي السابق: حسام حسن أقوى من اتحاد الكرة

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الحالي بقيادة حسام حسن، هو الأحق بتولي تدريب منتخبنا الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف جناح الأهلي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:"خطوة حسام حسن لتدريب منتخب مصر تأخرت 10 سنوات على أقل تقدير".

وأضاف:" كان على اتحاد الكرة والمسئولين في الجبلاية، إتاحة الفرصة للمدربين المصريين منذ فترة طويلة، ثم عمل فترة معايشات لهم بالخارج".

وأردف:" كما كان يجب عليهم منح المدربين فرصة عمل مع منتخبات مصر بمختلف فتائها العمرية".

وواصل:" حسام حسن لاعب كبير ومدرب جدي وإضافة للكرة المصرية ومنتخب مصر، الجهاز الفني الحالي للمنتخب المصري صارم وحسام حسن أقوى من اتحاد الكرة".

واختتم:" تصريحات حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، حتى في اختياراته الفنية، أكبر دليل على ذلك، حيث لم نر هناك تدخلا واحدا مثلما كان يحدث سابقا".