الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نجم الأهلي السابق: حسام حسن أقوى من اتحاد الكرة

حسام حسن
حسام حسن

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الحالي بقيادة حسام حسن، هو الأحق بتولي تدريب منتخبنا الوطني خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف جناح الأهلي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:"خطوة حسام حسن لتدريب منتخب مصر تأخرت 10 سنوات على أقل تقدير".

وأضاف:" كان على اتحاد الكرة والمسئولين في الجبلاية، إتاحة الفرصة للمدربين المصريين منذ فترة طويلة، ثم عمل فترة معايشات لهم بالخارج".

وأردف:" كما كان يجب عليهم منح المدربين فرصة عمل مع منتخبات مصر بمختلف فتائها العمرية".

وواصل:" حسام حسن لاعب كبير ومدرب جدي وإضافة للكرة المصرية ومنتخب مصر، الجهاز الفني الحالي للمنتخب المصري صارم وحسام حسن أقوى من اتحاد الكرة".

واختتم:" تصريحات حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، حتى في اختياراته الفنية، أكبر دليل على ذلك، حيث لم نر هناك تدخلا واحدا مثلما كان يحدث سابقا".

أحمد أبو مسلم حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة التوأم حسام وإبراهيم حسن

مواد متعلقة

كيف يحرز حسام حسن أول ألقابه أمام رفاق مودريتش؟

حسام حسن يعرف طريق مرماهم.. ماذا فعل منتخب مصر فى مواجهته الوحيدة أمام كرواتيا؟

حسام حسن يكشف عن 4 أسماء على رادار منتخب مصر فى معسكر يونيو

كأس عاصمة مصر.. حسام حسن يكشف سبب مغادرة أحمد حجازى معسكر الفراعنة

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

محمد هنو: الوقت الحالي يدعونا لاستثمار الفرص المتاحة وإصلاح الجهاز الإداري للدولة

حريق في عقار شهير بمنطقة منيل الروضة بالجيزة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"