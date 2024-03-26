"الرعاية الصحية" توقع مذكرة تفاهم لدعم إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام

وقعت هيئة الرعاية الصحية مذكرة تفاهم مع شركة (تاكيدا) اليابانية خلال فعاليات احتفالية يوم الطبيب المصري 2024 التي أطلقتها الهيئة اليوم الثلاثاء، لدعم إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل.

تنص المذكرة على التعاون لدعم إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل، بالإضافة إلى تطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة للتدريب على أحدث أساليب إدارة العمليات الطبية في مجال الأورام، إلى جانب وضع مؤشرات جودة الأداء لقياس نجاح البرنامج في تحسين نتائج المرضى والالتزام بالمعايير الدولية، فضلًا عن العمل على إجراء أبحاث ودراسات تحليلية للأمراض السرطانية وتطوير رعاية المرضى ونشرها مع جهات ومؤسسات علمية ودولية.



وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه المذكرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين هيئة الرعاية وشركة (تاكيدا) لتعزيز القدرات لتطوير الرعاية الصحية، خاصة في مجال علاج الأورام.

وقال إن إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، وتطوير برنامج تدريبي متخصص لمقدمي الخدمة، يمثل تعبيرا عن الالتزام الراسخ لهيئة الرعاية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مصر.

وأضاف نحن في هيئة الرعاية الصحية نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تحقيق أهدافنا الصحية، ونرى في شركة تاكيدا مصر شريكًا موثوقًا وملتزمًا بتحسين الرعاية الصحية وتقديم الحلول الطبية المبتكرة، مؤكدًا أن هذه الشراكة وتنفيذ البرامج المشتركة ستسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى ورفع مستوى الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام.



وتابع السبكى أن توقيع هذه المذكرة المهمة بين هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا مصر، يعكس مواصلة جهود الهيئة في تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة والجودة، من خلال تعزيز فرص المرضى للحصول على علاج متخصص وفعال للأورام، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وزيادة فرص الشفاء للمصابين بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الخدمة فرصة لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجال إدارة العمليات الطبية والتشخيص والعلاج، مما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومبتكرة.

وقال رئيس الهيئة إن تعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة أيضا من خلال وضع مؤشرات جودة الأداء، والذي يسهم في قياس فعالية البرامج والخدمات الصحية المقدمة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين لضمان تحقيق أفضل نتائج صحية للمرضى، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وضمان توافق الخدمات مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، فضلًا عن البحوث والدراسات التحليلية لفهم أفضل للأمراض السرطانية وتطوير الرعاية الصحية، مما يساهم في تقديم علاجات أكثر فعالية وتحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى.

بدوره، أعرب السفير أوكا هيروشى سفير اليابان لدى مصر، عن تقديره للدور الريادي القوي من الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلام الأفراد ليس فقط للشعب المصري، ولكن أيضا غزة والسودان، من خلال قبول الجرحى والمرضى وتذويدهم بالعلاج اللازم، وأكد عميق احترامه تجاه جميع العاملين في المجال الطبي بمصر، وخاصة الأطباء وأطقم التمريض، الذين يعملون ليلا ونهارا في المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية لضمان صحة وسلامة المصريين.

ولفت إلى أن شركة (تاكيدا) لها تاريخ طويل أكثر من 240 سنة، وهي من الشركات الرائدة، ورمز من رموز اليابان في مجال تصنيع الأدوية. وتندرج ضمن أفضل 10 شركات أدوية في العالم من ناحية المبيعات.

وقال السفير الياباني إنه من خلال التعاون بين شركة تاكيدا والهيئة العامة للتأمين الصحي، نأمل في الوصول إلى العلاج الأمثل لمرضى السرطان كلُ حسب حالته، من خلال شبكة شركة تاكيدا الواسعة كشركة عالمية والقدرات التكنولوجية المتقدمة التي نمتها على مر السنين، لكي تُصبح مصر مركزًا للتميز في علاج السرطان في المنطقة.

وأضاف أن اليابان تدعم إدخال التغطية الصحية الشاملة في مصر، حتى يتمكن كل شخص من الحصول على خدمات رعاية صحية فعالة وعالية الجودة بسعر مناسب، وسيساهم هذا التعاون بين تاكيدا والهيئة على تحقيق هذه الفكرة.

وتابع أنه لدعم إطلاق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وقعت اليابان على قرض سياسات بالين الياباني بحوالي 300 مليون دولار بفائدة 0.01% في فبراير من العام الماضي، وفي ديسمبر الماضي، تم صرف حوالي 150 مليون دولار بالفعل، وأن اليابان تعمل بالتعاون مع الهيئة على إدخال برنامج "كايزن- فايف أس"، كجزء من التعاون الفني من JICA، لتحسين الخدمات الطبية في المستشفيات المصريةلافتا الى ان هذا التعاون قد عزز قدرات وملكية العاملين بالمجال الطبي في المقدمة في المستشفيات وغيرها.

وأوضح هيروشي أنه زار المجمع الطبي بالإسماعيلية مع رئيس الهيئة الدكتور السبكي، لافتا الى التَحسن الكبير في الخدمات الطبية نتيجة إدخال نظام التأمين الصحي الشامل.

وبدوره، قال المدير العام للشركة الدكتور سامي خليل، إن هذا التعاون يعد التزاما صادقا لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق تحول إيجابي في النظام الصحي المصري، مؤكدا أن الشركة تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية لدعم الرعاية الصحية المستدامة والتطور المستمر في مجال الطب والعلاج.

وأوضح أنه من خلال هذه المذكرة يتم إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج مرضى الأورام بالتعاون مع هيئات دولية مرموقة، متضمنة تسليط الضوء على رحلة مريض الأورام وتحليلها، لتحسين الرعاية الصحية بشكل يماثل المعايير العالمية.

وأعرب خليل عن تفاؤله وثقته في قدرتهم مع هيئة الرعاية الصحية على تحقيق نتائج إيجابية وتحسين جودة الحياة لمرضى الأورام في مصر، وعن تقديره لجهود الفريقين من هيئة الرعاية الصحية وشركة تاكيدا مصر لجعل هذا الاتفاق واقعًا ملموسا، والذي يبشر بالتعاون المثمر والتطور المستمر في مجال الرعاية الصحية.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان لدى مصر.