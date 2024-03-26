عاجل| قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

أصدر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية قرارًا بانتداب خبير فني لفحص فلاشتين تحملان إعلانًا تجاريًا، بعد أن كلفت أسرة الراحل الفنان عبدالحليم حافظ، المحامي ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صناع إعلان “دقوا الشماسي” لوقفه وطلب تعويض مادي بعد الحصول على قرار بإيقافه.

وأوضح ياسر قنطوش، محامي أسرة الفنان عبدالحليم حافظ، أن قاضي الأمور الوقتية أصدر قرارًا بقبول الطلب المقدم منه بوقف أحد الإعلانات التجارية، التي من شأنها تغيير هوية الفنان القدير عبدالحليم حافظ وتركيب صوته على الذكاء الاصطناعي.

وأشار قنطوش في تصريحات صحفية إلى أن قاضي محكمة الأمور الوقتية أصدر قرارًا بندب خبير لمعاينة الفلاشة التي تم تقديمها لهيئة المحكمة، لفحصها وبيان ما تحتويه.

ولفت إلى أن الفلاشة تحتوي على أغانٍ خاصة بالفنان عبدالحليم حافظ، وفلاشة أخرى تحتوي على أغانٍ بصوت الذكاء الاصطناعي.