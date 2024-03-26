الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"تموين القاهرة": ضخ 100 طن سكر يوميًا ومتابعة "توزيعها بعدالة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة برئاسة ناصر ثابت، عن كثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والمحال التجاربة لإحكام الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن الالتزام بأسعار عدد من السلع الاستراتيجية والأساسية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، والتأكد من توافر السلع وعدم السماح باحتكار أو تخزين أي سلعة من قبل التجار بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

المديرية أكدت ضخ ما يقرب من 100 طن سكر يوميًا بنطاق العاصمة، وضمن خطتها لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير الخدمات والسلع لمناطق بدائل العشوائيات، وبقية المناطق في القاهرة.

وأكد ناصر ثابت، مدير تموين القاهرة، توفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع الأساسية التموينية، مؤكدا ضخ كمية 3 أطنان من السكر يوميًا لكل منطقة من المناطق البديلة عن العشوائيات، والتي تشمل منطقة الخيالة، والأسمرات، ومنطقة روضة السيدة زينب، والسلام، وغيرها من المناطق البديلة والأكثر كثافة والأشد احتياجًا.

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قال ثابت إن مديرية التموين تضخ يوميا طني سكر لكل منطقة من مناطق المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة 15 مايو، ومدينة بدر، والشروق و6 أكتوبر، فضلا عن ضخ واحد طن من السكر يوميًا على كل إدارة تموينية.

أشار إلى ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات والمنافذ، والتنسيق مع رؤساء الأحياء لمتابعة التوزيع العادل، وإحباط أي فرصة لمن تسول له نفسه احتكار أي كمية.

تابع: هناك مجموعة عمل تتولى متابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومي، للتأكد من توافر الخبز البلدي، والسلع التموينية للمواطنين قاطني هذه المناطق، ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة، ورصد أي نقص أو عجز في القطاع التمويني، مع استمرار المتابعات اليومية، لتوفير الأمن الغذائي لمناطق مشروع بشاير الخير لتحقيق التنمية، والاستقرار بهذه المناطق.

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وكيل تموين القاهرة أكد السماح لعدد من المخابز البلدية بمد وقت العمل خلال الشهر الفضيل، طبقًا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار للمواطنين، والسماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسانية وحتى الساعة 9 مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز.

وأوضح أن إجمالي عدد المخابز التي تمت الموافقة لها بمد العمل حتى التاسعة مساء خلال الشهر الفضيل بنطاق العاصمة بلغ 86 مخبزًا، مؤكدا المرور يوميًا على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.

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مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة ب ناصر ثابت وكيل اول الوزارة مدير تموين علي الاسواق والمخابز مديرية تموين القاهرة

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