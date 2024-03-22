تموين القاهرة تراقب تطبيق قرار تحريك أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات

تابع وكيل وزارة التموين بالقاهرة محاسب ناصر ثابت محطات البنزين والغاز الطبيعي ومستودعات غاز البوتاجاز للتأكد من عدم وجود اختناقات أو تكدسات على محطات الوقود أو المستودعات.

وشدد ثابت على أنه جارى تنفيذ حملات رقابية على مدار اليوم لمتابعة محطات الوقود بصورة مستمرة بعد قرار التحريك،مؤكدًا على أن المحطات تعمل بصورة طبيعية وأن هناك وفرة في المواد البترولية بجميع أنحاء المحافظة.

لافتا بوجود غرفة عمليات تربط جميع إدارات التموين بالقاهرة مع مديرية التموين لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية بعد تحريك أسعار المحروقات، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية تموين القاهرة ايه شكاوى، وجاري المتابعة بشكل مستمر على المحطات ومستودعات القاهره للتأكد من التزام المحطات بتعديل الأسعار.

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