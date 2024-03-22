السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تموين القاهرة تراقب تطبيق قرار تحريك أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات

صورة الحدث
صورة الحدث

تابع وكيل وزارة التموين بالقاهرة محاسب ناصر ثابت  محطات البنزين والغاز الطبيعي  ومستودعات غاز البوتاجاز للتأكد من عدم وجود اختناقات أو تكدسات على محطات الوقود أو المستودعات.

وشدد ثابت على أنه جارى تنفيذ حملات رقابية على مدار اليوم لمتابعة محطات الوقود بصورة مستمرة بعد قرار التحريك،مؤكدًا على أن المحطات تعمل بصورة طبيعية وأن هناك وفرة في المواد البترولية بجميع أنحاء المحافظة.

لافتا بوجود غرفة عمليات تربط جميع إدارات التموين بالقاهرة مع مديرية التموين  لمتابعة  الالتزام بالأسعار الرسمية بعد تحريك أسعار المحروقات، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية تموين  القاهرة ايه شكاوى، وجاري المتابعة بشكل مستمر على المحطات ومستودعات القاهره للتأكد من التزام المحطات بتعديل الأسعار.

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التموين وكيل وزارة التموين بالقاهرة ناصرثابت محطات البنزين والغاز الطبيعى مستودعات غاز البوتاجاز المستودعات حملات رقابية

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