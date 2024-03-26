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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

إدراج المفوض "ديدييه ريندرز" بالقائمة المختصرة لمنصب الأمين العام لمجلس أوروبا

ديدييه رايندرز
ديدييه رايندرز

أعلنت لجنة الوزراء الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز تم إدراجه على القائمة المختصرة لشغل منصب الأمين العام المقبل لمجلس أوروبا.


وقالت مؤسسة حقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج والتي تضم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن ديدييه رايندرز كان من بين المرشحين الثلاثة الأوائل لهذا المنصب، وفقًا لبيان صحفي.ويتنافس ريندرز مع السويسري آلان بيرسيه والإستوني إندريك سار.


شغل آلان بيرسيه منصب رئيس الاتحاد السويسري مرتين، في عامي 2018 و2023، وترأس وزارة الداخلية الفيدرالية في سويسرا، حيث تناول قضايا الصحة والمساواة بين الجنسين والأطفال والشباب السياسيين ومكافحة التمييز. 

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وكان سار وزيرا للثقافة في إستونيا بين عامي 2015 و2019، وعضوا في البرلمان الإستوني تحت الراية الاشتراكية لأربع فترات، من 2019 إلى 2023، وعضوًا في وفد البلاد إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ومن المقرر إجراء التصويت النهائي للجمعية البرلمانية، التي تضم ممثلين عن الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة، في يونيو القادم.
وسبق أن حاول مفوض العدل الأوروبي، وهو سياسي ليبرالي بلجيكي، الحصول على الوظيفة في عام 2019، عندما كان نائبا لرئيس وزراء بلجيكا ووزيرا للخارجية والدفاع. خسر أمام الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش.

 

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وفي حالة انتخاب يندرز، فليس من الواضح بعد ما إذا كان سيترك منصبه كمفوض قبل نهاية ولايته في الخريف أو ما إذا كان سيبقى حتى نهاية ولايته.
يشار إلى أن ريندرز يعد من بين المفوضين الذين أعربوا عن اهتمامهم بترك مناصبهم تحت قيادة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

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