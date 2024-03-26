كولر يحدد قائمة الأهلى فى المران الأخير اليوم قبل السفر إلى تنزانيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، قبل أن يغادر فجرا إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا في الثامنة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

ويحدد كولر على هامش المران الأخير اليوم تحديد القائمة التي سيغادر بها الفريق حيث يخضع كل من وسام أبوعلى وحسين الشحات لفحص طبي أخير وإن كانت فرص الأول صعبة للغاية للحاق بتلك المواجهة بينما سيكون الثاني جاهزا من الناحية الطبية للسفر مع البعثة.

وكشف مصدر مسئول أن لاعبي الأهلي المتواجدون مع المنتخب الأول لمطار القاهرة عقب الانتهاء مباشرة من مواجهة كرواتيا مساء اليوم، للحاق بالبعثة قبل السفر إلى تنزانيا.

وانتظم كل من حمزة علاء وكريم الدبيس بعد عودتهما من مهمتهما مع المنتخب الأوليمبي، الذي تواجد في السعودية للمشاركة بدورة غرب آسيا، في التدريبات الجماعية مساء أمس.

وكان خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإداري قد سبق البعثة إلى تنزانيا اليوم للانتهاء من كافة الأمور التي تخص البعثة بتأكيد تسكين اللاعبين في غرف الفندق الذي تم حجزه وكذلك ملعب التدريب.

مران الأهلي| جاب الله يمنح اللاعبين تطعيمات الملاريا

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قام بمنح اللاعبين جرعة تطعيم ضد الملاريا، في إطار الاستعداد للسفر إلى تنزانيا.‏

وقام جاب الله بتوزيع أقراص الملاريا على اللاعبين، بعد مراجعة بطاقات التطعيمات الخاصة بكل عناصر البعثة، والتأكد من الحصول على جرعات ‏التطعيم اللازمة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا، وأن هناك تقدمًا كبيرًا فيما يخص تعافيه من ‏الإصابة.‏

وخاض الفريق مرانه مساء أمس، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

ويستعد الفر يق الأول بالنادي الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏