الثلاثاء 26 مارس 2024
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سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": الله يغفر الذنب ولا يبقي له عينًا ولا أثرًا

سالم أبو عاصي
سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل إذا غفر للعبد لا يبقي للذنب عينًا ولا أثرًا.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "الحياة": "الناس تغفر لك الذنب عينًا لكنها تبقيه أثرًا، ممكن تذكرك به فيما بعد".

واستشهد "أبو عاصي" بقوله تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين" مشيرًا إلى أنه العبد بعد معفرة الله يصبح من المتقين.

وتابع: "واحد كان بيسرق وبعد خمس سنوات يقول لك هو عامل لنا فيها راجل صالح هو فاكر نفسه إيه مش كان حرامي، الله عز وجل يمحوه تمامًا فلا يغفر الذنب ويزيله عينًا وأثرًا إلا الله، الناس قد تزيل الذنب عينًا لكن لا تزيله أثرًا".

وأكد أن التعالي على العصاة معصية، مستشهدًا بحديث في صحيح مسلم: "تنازع عبدان عبد عاصي وعبد طائع فقال العاصي الذليل اسأل الله أن يغفر لي، وقال الطائع المغرور أنى يغفر الله لك يعني كيف يغفر الله لك وأنت الذي فعلت كذا وكذا وكذا، فأوحى الله إلى جبريل قل من ذا الذي يتألى علي في الارض ألا اغفر لفلان أشهدكم يا ملائكتي اني غفرت للعبد العاصي وعذبت الطائع المغرور، يعني أنت هنا تعاليت واستكبارك بالطاعة على أهل العصيان فأنت ترتكب معصية أكبر من معصية هؤلاء العصاة".

أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد الباز الحياة

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