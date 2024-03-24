"أبواب القرآن".. أبو عاصي يدعو لدراسة الأحاديث في سياقها التاريخي

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر، على أهمية دراسة الأحاديث النبوية ضمن ظروفها التاريخية.

وأشار أبو عاصي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى ضرورة فهم السياق الذي قيلت فيه الأحاديث، مثل حديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، مُعربًا عن حاجة الأمة إلى تحليل أعمق للنصوص الدينية.

وأوضح أن هناك عوامل تساهم في تغييب معاني الأحاديث، منها الجهل بالنصوص وتجنب المشاكل الاجتماعية، مُعتبرًا أن هذا التغييب يُعد مصيبة ويُعيق فهم الدين بشكل صحيح، وأضاف أن الكثير من المفسرين والوعاظ يرددون معلومات دون فهم عميق لها، مما يستلزم بذل جهد أكبر في البحث والدراسة لتحقيق فهم أعمق للدين يتناسب مع الواقع.

وفي ختام الحلقة، شدد الدكتور الباز على أن فهم الأحاديث ضمن سياقها التاريخي يُعد قضية مهمة للغاية، ليس فقط لفهم الدين بشكل أفضل، ولكن أيضًا لإثبات أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، وأكد على أن الدراسة المتأنية للنصوص الدينية تُعد ضرورية لتحقيق هذا الفهم.