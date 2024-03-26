"أسقطها على السلالم".. اكتشف زواج والده عرفيا فقتل زوجته بأكتوبر

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، اليوم، نائب مدير عام بنك، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجة والده.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم ضرب المجني عليها - زوجة والده - عمدًا ولم يكن قاصدًا من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، لخلاف سابق بينهما لزواجها من والده، ما أثار حفيظته فتوجه، حيث أيقن تواجدها وما أن ظفر بها حتى كال لها عدة ضربات بأنحاء متفرقة بجسدها، انتهت بركلها بقدمه فسقطت من أعلى درج العقار محل سكنها.

وشهد الزوج والد المتهم بأنه متزوج عرفيًا من المجني عليها لعدم رغبة أبنائه في إتمام الزيجة، مضيفًا أنه وقت حدوث الواقعة فوجئ بحضور المتهم إلى محل سكنه للاطمئنان على والدته.

تابع: “حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها، وغادر هو وابنه سويا، وحال عودته للاطمئنان على زوجته أبصرها على الأرض، فقام بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ولم يبصر واقعه التعدي”.