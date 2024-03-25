المشدد 15 سنة لعاملة وعاطل سرقا مهندسا بالإكراه في أكتوبر

قضت محكمة جنايات قسم أول أكتوبر، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بالسجن المشدد 15 سنة، لعاملة وعاطل، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق الإكراه من مهندس في منطقة أكتوبر بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7307 لسنة 2022 جنايات أول أكتوبر، أن "سارة.م"، 25 سنة، عاملة في نادى اجتماعي، ور"حازم. م" 29 سنة، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، سرقا في يوم 23 يوليو 2022 الماضي وأخر مجهول، مبالغ مالية ملك المجنى عليه "مهندس"، كرها عنه، بأن استقبل المتهمة الأولى بمسكنه، وما أن وصلت حتى فوجئ بحضور المتهم الثاني وأخر مجهول شقته، وقيدا قدماه ويداه وكمما فمه مستغلين غلبتهم العددية وشلا حركته وسرقا أمواله ومتعلقاته الشخصية وفرا هاربين.

المتهمان أكرها المجنى عليه على الإمضاء والبصم على 5 شيكات بنكية و15 ورقة على بياض

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين أكرها المجنى عليه على الإمضاء والبصم على 5 شيكات بنكية و15 ورقة على بياض، حيث استل أحدهم سكين طعام لتهديده إذا لم ينفذ مطالبهم بالتوقيع على الشيكات والورق، مما بث في نفسه الرعب وتمكنوا من الحصول على توقيعه وبصمته على تلك المستندات، كما تعدوا على المجنى عليه والتقطوا صورا له في أوضاع مخله للتنكيل به.