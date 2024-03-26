الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": التعالي على العصاة من أكبر المعاصي

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن منهج التعالي على العصاة من أكبر المعاصي، متابعًا: "أنت هنا تقابل معصية بمعصية وقد تقابل معصية بمعصية أكبر".

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "الحياة": "في القرآن الكريم هناك آية عجيبة قد لا يلتفت إليها الناس وهي "وذروا ظاهر الإثم وباطنه".

وتابع: "إحنا نظرتنا محصورة غالبًا في ظاهر الإثم يعني واحد مثلًا يشرب الخمر فنحن ننظر إليه أنه يرتكب معصية وهذا ظاهر الإثم وأنت اللي بتلوم عليه وتشنع عليه قد يكون قلبك ممتلئ بالحقد بالضغينة بالحسد بالكبر بالتعالي فانت أيضا مرتكب لمعصية زيه، الفرق بينكم أن هو معصية ظاهرة وأنت معصيتك باطنة".

محمد سالم أبو عاصي أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد الباز التعالي على العصاة

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