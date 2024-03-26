الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

زحام مرورى فى المرج إثر تعطل سيارة «ميكروباص»

زحام مروري في المرج
زحام مروري في المرج

أعاد رجال المرور، اليوم الثلاثاء، الحركة المرورية لطبيعتها عقب توقفها في الشوارع وتعطلها فجأة.

توقف ميكروباص داخل فتحة دوران غير شرعية على "الدائري" 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة على الطريق الدائرى في المرج، يفيد بتوقف سيارة ميكروباص داخل فتحة دوران غير شرعية على الطريق القادم من مناطق المرج تجاه السلام.

على الفور انتقل رجال المرور وتم سحب السيارة من الفتحة، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

رجال المرور الحركة المرورية المرج

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