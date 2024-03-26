تفاصيل لقاء المشير خليفة حفتر بالوزير عباس كامل فى ليبيا (فيديو)

التقى المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، بالوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية والوفد المرافق له، خلال زيارة إلى ليبيا لمناقشة بعض الملفات المطروحة للنقاش، وذلك في مكتبه بمقرّ القيادة العامة الليبية، كما نظم مائدة إفطار على شرف استقباله.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من اللقاء.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان له، إنه تم خلال هذه اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية، وبحث أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف البيان، أن القائد العام أشاد بالدور الهام للشقيقة مصر في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

من جانبه، أكد الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، على دعم جمهورية مصر العربية لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولًا لمرحلة الاستقرار الدائم، مشيدًا بدور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة بشكل عام.