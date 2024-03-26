الثلاثاء 26 مارس 2024
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عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بابوا غينيا الجديدة لـ5 وفيات حتى الآن

زلزال بابوا غينيا
زلزال بابوا غينيا الجديدة

أعلنت السلطات في بابوا غينيا الجديدة عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد وبلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر إلى 5 وفيات حتى الآن.

وقال قائد شرطة مقاطعة سيبيك الشرقية كريستوفر تماري- وفقًا لقناة "فرانس 24" الإخبارية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الزلزال؛ إلا أن الحصيلة قد تكون أعلى، منوهًا بأن العديد من سكان البلاد يعيشون خارج المدن الكبرى، حيث يمكن أن تؤدي التضاريس الصعبة ونقص الطرق الآمنة لعرقلة جهود البحث.

يذكر أن الزلزال ضرب منطقة "إيست سيبيك" النائية في شمال البلاد وعلى عمق 25 كم، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الزلزال قد دمر نحو ألف منزل في المنطقة التي كانت تعاني بالفعل من فيضانات واسعة.

يشار إلى أن بابوا غينيا الجديدة تقع بمنطقة "الحزام الناري" في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بكثرة الزلازل.

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