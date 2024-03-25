الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وموعد عودته

إمام عاشور
إمام عاشور

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن حالة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، مستقرة للغاية، بعد الجراحة التي خضع لها ‏في الكتف.‏

وأوضح أن الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل في الجيم وفي الملعب، وفقًا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه ‏للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية، لافتًا إلى أن الجراحة التي أجراها تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، التي سوف تتحدد في ضوء ‏البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام المقبلة.‏

وأجرى إمام عاشور عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا‎.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

الاهلى إمام عاشور إمام الكهف سيمبا وري أبطال أفريقيا

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