الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز

اقتصاد

إيهاب سعيد: تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين فى مجال الاتصالات

إيهاب سعيد رئيس الشعبة
إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات

أكد إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، حرص الشعبة على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الأتراك في مختلف المجالات، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وشدد سعيد، على هامش حفل إفطار جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين TOMYAD، أهمية العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الشعبة العامة للاتصالات حريصة على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والتركي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

 

ولفت سعيد إلى أن الغرف التجارية ترحب بالتعاون مع رجال الأعمال الأتراك في مختلف المجالات، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الاتفاق على العديد من ملفات التعاون.

 

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن هناك رغبة قوية بين رجال الأعمال المصريين والأتراك لتجاوز هدف حجم التجارة ليتخطى 15 مليار دولار والذي أعلن عنه الرئيسان عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وشدد إيهاب سعيد، على هامش حفل إفطار جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين TOMYAD، أهمية العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الشعبة العامة للاتصالات حريصة على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والتركي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

 

ولفت سعيد إلى أن الغرف التجارية ترحب بالتعاون مع رجال الأعمال الأتراك في مختلف المجالات، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الاتفاق على العديد من ملفات التعاون.

 

وشدد إيهاب سعيد، على هامش حفل إفطار جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين TOMYAD، أهمية العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الشعبة العامة للاتصالات حريصة على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والتركي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

 

ولفت سعيد إلى أن الغرف التجارية ترحب بالتعاون مع رجال الأعمال الأتراك في مختلف المجالات، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم الاتفاق على العديد من ملفات التعاون.

التجارية رجال الأعمال الأتراك الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين

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