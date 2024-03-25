الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مدبولى يوجه بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالأسواق

مدبولي
مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت خلال الأيام المقبلة للوقوف على حقيقة استجابة المصنعين والتجار للمبادرة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الأسعار.

من جانبهم، أكد التجار والمصنعون الالتزام بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بخفض الأسعار، مشيرين إلى خفضهم أسعار الزيت والفول والعدس والأرز، وأنهم سيواصلون تنفيذ المبادرة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء اجتماع موسع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اتفق مدبولي مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20‎% ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجلس الوزراء تطبيق خفض الأسعار السلاسل التجارية

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مدبولي: خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد

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