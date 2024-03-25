إشادة بنجاح جنوب سيناء فى تنظيم كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى

أشاد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بنجاح تنظيم كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي استضافتها شرم الشيخ، بمشاركة 34 دولة.

واستقبل فودة في مكتبه بجنوب سيناء، جورج مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وشعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، والأسطورة فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر السابقة برفع الأثقال البارالمبي، عقب انتهاء منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

ورحب فودة بوفد اللجنة البارالمبية الذي ضم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة والأسطورة الرياضية فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني المعتزلة سفيرة اللجنة البارالمبية، وشهدت الجلسة تبادل الدروع والحديث عن إنجازات اللجنة في استضافت الأحداث البارالمبية، والاحتفاء بالأسطورة البارالمبية فاطمة عمر، والتي استقرت اللجنة اليارالمبية، على أن تكون سفيرتها في المحافل الدولية.

وكشف عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة البارالمبية، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء طالب مجلس الإدارة برئاسة د.حسام الدين مصطفى بأن تكون شرم الشيخ وجهة البطولات البارالمبية الدولية، مشيدًا في الوقت ذاته بنجاح تنظيم كأس العالم، والتي شهدت مشاركة 34 دولة.

وأضاف في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة البارالمبية، أن اللواء خالد فودة احتفى بوفد اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي وأثنى علي دور اللجنة البارالمبية في سعيها لاستضافة أحداث رياضية بارالمبية عالمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك نابع من توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي الأب الروحي لجميع ذوي الإعاقة.

وأكد أمين صندوق اللجنة البارالمبية أنه منذ تولي الرئيس القيادة، ويضع في مقدمة أولوياته الاهتمام بذوي الإعاقة، ودعمه المتواصل للرياضة البارالمبية في مصر، وكذلك الاهتمام الكبير من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واختتم عماد رمضان تصريحاته، بالتأكيد على أن اللواء خالد فودة حرص على التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي جورج مورينيو وطمأنته أن الحكومة المصرية ترحب دائما باستضافة الأحداث البارالمبية في جميع الألعاب وليس رفع الأثقال فقط، وأنه سيكون الراعي والداعم بشخصه ومنصبه لأي حدث رياضي بارالمبي يقام علي أرض شرم الشيخ مدينة السلام.

وأشاد اللواء خالد فودة بأداء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة د.حسام الدين مصطفى، وحرصه الدائم على دعم المعاقين في مصر وزيادة قاعدة الرياضيين من ذوي الإعاقة الممارسين للرياضات البارالمبية في مصر، وكذلك اهتمامه بتصعيد رياضيين بارالمبية من أجل رفع اسم مصر في المحافل الدولية.