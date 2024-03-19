مدرب منتخب رفع الأثقال: 16 لاعب على الأقل سيتأهلون لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

تحدث التشيلي أندريه أتشيبريه المدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، عن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

وقال أتشيبريه أن تدريب منتخب مصر شرف كبير وتحدٍ يخوضه من أجل تكوين جيل جديد لمنتخب رفع الأثقال البارالمبي.

وأضاف أتشيبريه في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة البارالمبية، أنه يتوقع تأهل 16 لاعبا وللعبة علي الأقل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتابع قائلا: "استضافة مصر لهذا الحدث المهم فرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين المصريين، الأمر الذي يؤثر إيجابيا في خبراتهم من خلال الاحتكاك الفتي في ظل مشاركة عدد كبير من الدول في منافسات البطولة".

وأكد أن توقيت إقامة البطولة يعد فرصة لتأهيل اللاعبين والاستعداد جيدا لبارالمبياد باريس.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة إحلال وتجديد للمنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي وأنه يري أن هناك نواة جديدة للاعبين مميزين سيشاركون خلال منافسات البطولة.



ويشارك المنتخب الوطني لرفع الاثقال البارالمبي تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب .

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.