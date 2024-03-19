الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد منافسات كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2024، جدول المنافسات التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري بشرم الشيخ.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث البطولة غدًا الأربعاء الموافق 20 مارس، بمنافسات وزن 50 و 55 كجم سيدات ووزن 41 و 45 كجم للسيدات، بالإضافة إلى وزن 80 كجم رجال.

وفي يوم الخميس، تقام منافسات وزن 49 كجم ووزن 65 كجم و54 كجم على صعيد الرجال.

ويوم الجمعة، تقام منافسات وزن 61 كجم للسيدات، فيما ستقام منافسات وزن 59 و72 و88 كجم للرجال.

ويوم السبت تنطلق منافسات وزن 73 كجم و 79 و+86 كجم على صعيد السيدات، فيما تُلعب منافسات وزن 107 كجم على صعيد الرجال.

وتُختتم منافسات البطولة الأحد بمنافسات وزن  67 كجم و86 كجم للسيدات، فيما تقام منافسات الرجال لأوزان +107 و97 كجم.

ويشارك في البطولة 34 دولة هي:
أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

إمين صندوق اللجنة البارالمبية اللجنة ابارالمبية إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية و ابطال بارالمبيين 3 بطولات كأس العالم

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