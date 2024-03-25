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منوعات

موعد عيد القيامة 2024 في مصر.. كذلك مناسبات شهر مايو 2024

جريدة الدستور

موعد عيد القيامة 2024 في مصر سيطر على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد عيد القيامة 2024 في مصر وكذلك مواعيد وإجازات شهرمايو  2024، وفيما يلي ننشر عبر هذا التقرير موعد عيد القيامة 2024 في مصر 

 لذا يستعرض "الدستور " موعد عيد القيامة المجيد 2024 في مصر:

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متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس يرأس قداس عيد بشارة العذراء مريم فى القاهرة

 

موعد بدء صوم عيد القيامة 2024 في مصر

بدات الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا، وتنتهي ليلة عيد القيامة في شهر مايو المقبل.

 في 5 مايو المقبل تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد،  ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، في 4 مايو 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة عددًا من أساقففة الكنيسة. 

 اهم طقوس عيد القيامة في مصر 

يتمز عيد القيامة بطقوس خاصة منها الألحان الخاصة بهذه المناسبة والاحتفال بقيامة المسيح، ويتخلل القداس تمثيلية القيامة وهي وسيلة توضيحية لقيامة المسيح، وتقوم الكنيسة بإطفاء الأنوار، ومع دقات الثانية عشر منتصف ليل السبت 5 مايو المقبل، تنتهي فترة انقطاع الأقباط عن "الطعام الحيواني" التي امتدت لـ55 يوما وتبدأ الاحتفالات بقيامة السيد المسيح.

 

"عيد القيامة" أحد أهم الأعياد المسيحية

عيد القيامة أحد أهم الأعياد المسيحية، ويرمز إلى قيام يسوع من قبره، حسب رواية العهد الجديد، وهو أساس الاحتفال بالمسيحية، حيث ينقطع الأقباط خلال فترة الصوم الكبير عن تناول الدواجن واللحوم والأسماك، وتصوم الكنيسة هذا الصوم تمثلا بالسيد المسيح الذي صامه لمدة 40 يومًا وليلة.

 

اجازات شهر مايو 2024 

- يوم الأربعاء 1 مايو 2024- عيد العمال. 

- يوم الاثنين 6 مايو 2024- شم النسيم.

 - الاحد 7 مايو2024 - عيد القيامة.

موعد عيد القيامة 2024 مصر بدء الصوم المواطنين القيامة المجيد

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