الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

تكنولوجيا

كيفية الحفاظ على بطاريات الهواتف الذكية واستخدام خاصية 80%

الهواتف الذكية
الهواتف الذكية

تعتبر بطارية الهواتف الذكية من أهم المكونات في الهاتف، لذا نحتاج إلى بعض من النصائح للحفاظ على بطارية الهاتف لكي تدوم بشكل أطول، ولا تفقد قدرتها على الاحتفاظ بالشحن، مما يؤدي إلى الحاجة لشحن الهاتف بشكل متكرر.

وتحتوي الهواتف الحديثة على إعداد للحد الأقصى لشحن البطارية إلى 80 % في آيفون و85 % في جالكسي.

وتحتوي الهواتف الحديثة مثل "iPhone 15" الجديد على معلومات أكثر تفصيلًا عن البطارية في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات، وتساعد إعدادات البطارية في الهاتف بجعلها تدوم لفترة أطول، خاصة من خلال عدم شحنها بالكامل.

تحديد الحد الأقصى للشحن

ويعد خيار تحديد الحد الأقصى لشحن البطارية بنسبة 80 % من السعة الإجمالية لمنح البطارية عمرًا إجماليًا أطول، من إحدى أهم الميزات الجديدة، حيث سنجد في هواتف جالكسي إعدادًا يحد من شحن البطارية عند 85 %، ويأتي أيضًا تحت شعار إطالة العمر الافتراضي للبطارية.

تأثير الحرارة والرطوبة ودورة الشحن الكاملة

وبحسب خبراء التقنية، فإن بطاريات الليثيوم أيون، المستخدمة في معظم الهواتف الذكية، تتحلل بمرور الوقت، وتتسارع هذه العملية بفعل الحرارة والرطوبة ودورات شحن الهاتف الكاملة، ومن خلال الحد من الشحن إلى 80 أو 85 %، يمكنك تقليل كمية الحرارة والضغط على بطاريتك، مما قد يساعدها على الاستمرار لفترة أطول.

وقدم الخبراء بعض النصائح والتدابير الجيدة التي تساعد المستخدم في جعل بطارية هاتفه الذكي تدوم لأطول فترة ممكنة قبل أن يضطر إلى استبدالها، وذلك في الوقت الذي تدوم فيه بطارية الهاتف المشحونة بالكامل حوالي العشر ساعات من الاستخدام، بينما تحديد شحن البطارية إلى 80 % يمنحك 8 ساعات فقط، فإذًا عليك اتباع نصائح وتدابير الخبراء للحفاظ على بطارية الأجهزة الذكية.

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